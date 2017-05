Rekord pojemności stadionu miejskiego w Białymstoku padł w minionej kolejce, gdy spotkanie Jagiellonii z Legią Warszawa (0:0) obejrzało z trybun 22 394 widzów.

Nie było jednak wówczas wydzielonego sektora dla kibiców gości, a w związku z tym również - stref buforowych. Na mecz z Lechem Poznań, który może decydować o tytule mistrza Polski, taki sektor będzie przygotowany, a to zmniejsza pojemność obiektu do ok. 20,5 tys. miejsc, zaś w przypadku meczów podwyższonego ryzyka, do ok. 19,6 tys.

Do dystrybucji przed meczem z Lechem trafiło niecałe 19 tys. biletów. Ich sprzedaż ruszyła w poniedziałek w południe, zakończyła się w środę przed godz. 11. Szczęściarze mogą już liczyć jedynie na zwroty i zakup pojedynczych, niewykorzystanych rezerwacji w sprzedaży on-line.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie prowadzi Legia, która ma dwa punkty przewagi na Jagiellonią, Lechem i Lechią Gdańsk.