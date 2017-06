O sprawie poinformowały media, które twierdziły, że od 21 kwietnia w Stali występuje zawodnik bez ważnego prawa pobytu na terytorium RP - chodziło właśnie o Milekica. Tego dnia miał upływać termin wyrobienia dla niego karty stałego pobytu piłkarza. Od tego czasu 28-letni obrońca wystąpił w siedmiu meczach Stali.

Protest został złożony w dniu 31 maja, tj. 14 dni po meczu. Zgodnie z postanowieniami regulaminu, protest w sprawie zawodów musi być złożony w ciągu 48 godzin po meczu - napisano w oficjalnym komunikacie PZPN.

Z analizy stanu faktycznego sprawy i przepisów związkowych, regulujących przedmiotową kwestię wynika, iż udział zawodnika w meczach po zakończeniu okresu legalnego pobytu w Polsce nie stanowi podstawy do weryfikacji meczu jako walkower, o ile został on wcześniej uprawniony do gry, na podstawie prawidłowo złożonej dokumentacji, a uprawnienie nie zostało później zawieszone lub wstrzymane - wyjaśniono.