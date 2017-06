Przed ostatnią kolejką ekstraklasy liderem jest Legia, która zgromadziła 43 punkty, a pozostałe liczące się w walce o mistrzostwo Polski zespoły, czyli Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Lechia mają dwa "oczka" mniej.

Z czołowego kwartetu Lechia znajduje się w najtrudniejszej sytuacji. Aby biało-zieloni zdobyli mistrzostwo Polski muszą zostać spełnione dwa warunki – jeden z nich to zwycięstwo nad Legią, a drugi to remis w konfrontacji Jagiellonii z Lechem w Białymstoku.

33-letni pomocnik nie ukrywa, że przed niedzielnym spotkaniem w szatni Lechii również panuje inna atmosfera niż przed wcześniejszymi meczami.

Popularny „Peszkin” nie ma swojej taktycznej wizji spotkania z Legią, ale wie, jaką postawą w Warszawie powinna wykazać się jego drużyna.

Trudno mi powiedzieć, jak powinniśmy zagrać. Czy odkryć się od początku i zaatakować frontalnie, czy też przeczekać rywali. Wszystko to ustalimy sobie w ciągu dwóch dni, które mamy do meczu. Wiele zależeć także będzie od wyniku konfrontacji w Białymstoku. Jeśli tam długo będzie utrzymywał się remis, to musimy odkryć się na maksa, bo wolę przegrać 0:3 niż nie zaryzykować. Najważniejsze jednak, abyśmy byli jedną drużyną i w chwilach, kiedy nie będzie nam szło, jeden podążał za drugim w ogień. I to zarówno w starciach boiskowych, jak i w spięciach pomiędzy zawodnikami, których zapewne nie będzie brakować. Musimy być zresztą przygotowani na różne sytuacje - podkreślił.