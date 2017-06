To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogę tu być. W Polsce coraz bardziej czuję się jak w domu - przyznał Odjidja-Ofoe, który podziękował m.in. kolegom z drużyny, pracownikom Legii i swojej rodzinie.

Wyróżnienia dla pomocnika Legii nie były zaskoczeniem. Większą niewiadomą stanowił wybór trenera sezonu 2016/17. Ostatecznie statuetkę otrzymał Maciej Bartoszek, który w finałowym starciu pokonał innych nominowanych - Jacka Magierę z Legii oraz Michała Probierza z ekipy wicemistrza Polski Jagiellonii Białystok.

To dla mnie duże zaskoczenie. Już sama obecność w takim gronie, z Jackiem Magierą i Michałem Probierzem, była dla mnie wyróżnieniem - przyznał szkoleniowiec, który doprowadził Koronę najpierw do grupy mistrzowskiej, co już było niespodzianką, a następnie do piątego miejsca na koniec sezonu.

Wiadomo jednak, że mimo takich wyników Bartoszek nie poprowadzi kielczan w następnych sezonie.

Najlepszym bramkarzem został Słowak Matus Putnocky z Lecha Poznań, obrońcą - Maciej Dąbrowski z Legii Warszawa, a napastnikiem - Marcin Robak z Lecha.

Za Odkrycie Sezonu uznano Jarosława Niezgodę, który w barwach Ruchu Chorzów zdobył 10 goli.

Z tego co wiem, dostałem dużo głosów z Legii. Nie wiem dlaczego - uśmiechnął się Niezgoda, który w Ruchu grał na zasadzie wypożyczenia właśnie z warszawskiego klubu.

Nominacje w poszczególnych kategoriach zostały wyłonione ponad tydzień temu, po obradach kapituły złożonej z dziennikarzy. Zwycięzców wybierali sami piłkarze z klubów ekstraklasy (nie można było głosować na siebie lub kolegów z drużyny).

Nominacji nie było tylko w głównej kategorii - Piłkarz Sezonu. Wybór został dokonany spośród wszystkich zawodników występujących w ekstraklasie w sezonie 2016/17.

Podczas gali uhonorowano również piłkarzy, którzy okazali się najlepsi w klasyfikacji strzelców ekstraklasy - Marcina Robaka oraz Portugalczyka Marco Paixao z Lechii Gdańsk (obaj po 18 goli).

Ponadto statuetkę odebrał zdobywca największej liczby punktów w programie telewizyjnym "Turbokozak" - Radosław Majewski.

Na gali w Warszawie obecni byli m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek i prezes Ekstraklasy S.A. Dariusz Marzec.

Nagrody indywidualne za sezon 2016/17:

Piłkarz Sezonu - Vadis Odjidja-Ofoe (Legia Warszawa)

Trener Sezonu - Maciej Bartoszek (Korona Kielce)

Odkrycie Sezonu - Jarosław Niezgoda (Ruch Chorzów)

Bramkarz Sezonu - Matus Putnocky (Lech Poznań)

Obrońca Sezonu - Maciej Dąbrowski (Legia Warszawa)

Pomocnik Sezonu - Vadis Odjidja-Ofoe (Legia Warszawa)

Napastnik Sezonu - Marcin Robak (Lech Poznań)