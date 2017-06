Do kasy Legii za sezon 2016/17 trafi 16 128 090 złotych. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął wicemistrz z Białegostoku. Jagiellonia może liczyć na 13 321 011. Na trzecim miejscu w tym rankingu, podobnie jak w tabeli ekstraklasy, znalazł się Lech Poznań z kwotą 13 070 178.

Najmniej - 6 155 391 - zarobił Górnik Łęczna, który był przedostatni. Na większy zysk najsłabszego w sezonie Ruchu Chorzów składał się w znacznym stopniu tzw. ranking historyczny, obejmujący występy w ostatnich pięciu edycjach rozgrywek.

Jak poinformowała Ekstraklasa SA, do podziału było łącznie 145 200 000 złotych. 55 procent z tej sumy to stała kwota na każdy klub, w tym roku 4 991 250 zł. Po 17,5 proc. premii zależało od miejsca w tabeli w minionym sezonie oraz w zestawieniu obejmującym okres pięciu lat. Osiem i pół proc. to część podzielona między trzy najlepsze kluby oraz czwarty, który zagra w europejskich pucharach, w tym wypadku chodziło o zdobywcę Pucharu Polski - Arkę Gdynia. Półtora procent całości to tzw. solidarity payment, czyli suma dzielona po równo między kluby grupy spadkowej.

Wypłaty dla klubów ze spółki Ekstraklasa za sezon 2016/17:

1. Legia Warszawa 16 128 090

2. Jagiellonia Białystok 13 321 011

3. Lech Poznań 13 070 178

4. Lechia Gdańsk 10 207 923

5. Korona Kielce 8 142 090

6. Wisła Kraków 8 533 404

7. Pogoń Szczecin 9 028 899

8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 7 158 723

9. Zagłębie Lubin 7 723 188

10. Piast Gliwice 8 808 195

11. Śląsk Wrocław 8 218 683

12. Wisła Płock 6 351 048

13. Arka Gdynia 7 389 591

14. Cracovia 8 218 683

15. Górnik Łęczna 6 155 391

16. Ruch Chorzów 6 744 903