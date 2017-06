Rakels w przeszłości grał w zespołach Zagłębia Lubin, GKS Katowice oraz Cracovii. Z tego ostatniego klubu w styczniu 2016 roku trafił do Reading, grającego na zapleczu Premier League. W poprzednim sezonie wystąpił w tym zespole tylko w trzech meczach. Przyczyną była m.in. kontuzja.

Już w kwietniu wiedziałem, że Reading zgodzi się na mój transfer. Zdecydowałem się na Lecha, bo był bardzo konkretny. Wiem, że to wielki klub, który ma dobrych piłkarzy. Lech jako pierwszy odezwał się do mnie. Zaimponowało mi to, że chciał mnie pozyskać i dlatego zdecydowałem się tutaj przyjść - powiedział napastnik, cytowany przez oficjalną stronę klubową.