O tej zmianie w środę poinformował prezes Cracovii prof. Janusz Filipiak. 44-letni Probierz w minionym sezonie doprowadził Jagiellonię Białystok do wicemistrzostwa Polski. Jego umowa w krakowskim klubie ma być ważna przez dwa lata.

Gdy otrzymałem telefon z Cracovii, to uznałem że trudno nie rozważyć propozycji klubu z takim potencjałem. Bardzo szybko z profesorem doszliśmy do porozumienia - powiedział trener podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Przyznał, że to prawda, iż był bliski podjęcia pracy w Śląsku Wrocław, ale "sytuacja tam skomplikowała się".

Ubiegły sezon nie był rewelacyjny w wykonaniu Cracovii. Jednak szkoleniowiec uważa, że warto było podjąć pracę w stolicy Małopolski gdyż można „bardzo szybko wprowadzić ją na bardzo wysokie salony" - powiedział.

Nie podał wielu szczegółów dotyczących kadry, gdyż najpierw musi porozmawiać z zawodnikami. Podkreślił jednak, że będą duże zmiany. Zdementował jednak informację jakoby wraz z nim do Cracovii miał przyjść Konstantin Vassiljev, który grał w poprzednim sezonie w Jagiellonii.

Poinformował, iż ze względu na sprawy rodzinne odszedł trener przygotowania fizycznego Piotr Jankowicz.

Moim asystentem będzie Grzegorz Kurdziel, który pracował ze mną już w wielu klubach - dodał.

Probierz jako zawodnik występował na pozycji pomocnika lub obrońcy. Jego karierę przerwała groźna kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych. W 2005 r. został trenerem Polonii Bytom, a w kolejnych latach sprawował funkcję pierwszego szkoleniowca w siedmiu kolejnych klubach - Widzewie Łódź, Jagiellonii Białystok, ŁKS Łódź, greckim Arisie Saloniki, Wiśle Kraków, GKS Bełchatów i Lechii Gdańsk. W 2014 roku powrócił do Białegostoku, trenując zespół Jagiellonii do końca sezonu 2016/17, sięgając z drużyną w tej edycji rozgrywek po wicemistrzostwo Polski.

Nie chciał się wypowiadać w sprawie dyrektora sportowego Cracovii Mirosława M., który został w środę zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem korupcji. Klub ma jeszcze w czwartek wydać oświadczenia w tej sprawie.

W poniedziałek Cracovia poinformowała, że Jacek Zieliński nie jest trenerem piłkarzy. Kontrakt z 56-letnim szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron. Piłkarze "Pasów", mimo braku do tej pory szkoleniowca, przygotowania do sezonu rozpoczęli we wtorek. W minionym sezonie, z dorobkiem 24 punktów zajęli 14., trzecie od końca, miejsce w tabeli ekstraklasy. W zbliżającym się rozpoczną rywalizację 15 lipca meczem na swoim stadionie z Piastem Gliwice.