13 czerwca Komisja ds. Licencji Klubowych uznała, że Lechia nie wykazała jednego zobowiązania transferowego oraz dwóch zobowiązań w stosunku do piłkarzy, które powstały przed 30 czerwca 2016 roku i których termin płatności upłynął przed 30 listopada 2016, przez co wprowadziła komisję w błąd. I za to uchybienie licencyjne nałożyła na biało-zielonych karę trzech ujemnych punktów oraz 250 tysięcy złotych grzywny.

Gdański klub odwołał się od tej decyzji, argumentując, że ta sankcja była nieadekwatna do przewinienia. W czwartek Komisja Odwoławcza postanowiła, że Lechia rozpocznie sezon bez ujemnych punktów.

Komisja Odwoławcza zdecydowała o anulowaniu sankcji w postaci odjęcia trzech punktów, jednocześnie podwyższając sankcję finansową do kwoty 400 tys. zł - podano w komunikacie Komisji Odwoławczej, której decyzja jest ostateczna.

Z kolei Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN odrzuciła odwołanie gdańskiego klubu w sprawie Sławomira Peszki. Za czerwoną kartkę otrzymaną za faul na Vadisie Odjidji-Ofoe w ostatnim meczu ekstraklasy z Legią w Warszawie boczny pomocnik Lechii będzie pauzował w czterech spotkaniach.