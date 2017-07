Ten raport pokazuje ile znaczy Liga Mistrzów dla polskiego klubu. Awans do tych rozgrywek powinien być celem każdego zespołu, który zdobywa mistrzostwo Polski. Nie boimy się powiedzieć, że ten wynik będzie niemożliwy do osiągnięcia przez najbliższe trzy, cztery lata nie awansując do Champions League. Do nowego budżetu podchodzimy realnie i nie zakłada on naszego uczestnictwa w tych elitarnych rozgrywkach, ale w Lidze Europejskiej. Wszystko co uda nam się osiągnąć więcej, to będzie wartość dodana, która znacząco ustabilizuje sytuację klubu - powiedział członek zarządu mistrzów Polski Łukasz Sekuła.