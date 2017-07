Jesteśmy gotowi, aby stosować system VAR podczas spotkań ligowych pod względem logistycznym, ale nie mamy do tego przeszkolonych sędziów. Arbiter bowiem zanim zostanie dopuszczony do korzystania z VAR, musi przejść pięć tzw. prób. Myślę, że szybko się z tym uporamy. Chcielibyśmy stosować ten system we wszystkich meczach ligowych po rundzie jesiennej. Pod względem technicznym jesteśmy na to gotowi - powiedział Boniek.