W stołecznym klubie będzie występował z numerem 7 i pod pseudonimem Berto - skrót od imienia. Legia wykupiła go z Benfiki Lizbona, która ostatnio wypożyczyła go do angielskiego Nottingham Forest.

✍🏻 Oficjalnie: Hildeberto Pereira z @SLBenfica podpisał 4-letni kontrakt z Legią Warszawa! Witamy! 🙂

Więcej ➡️ https://t.co/mk0Tk3wwMH pic.twitter.com/R8FESfMDCO — M13TRZ POLSKI 2017 (@LegiaWarszawa) 10 lipca 2017

To trzeci piłkarz, który w przerwie letniej przyszedł do Legii. Wcześniej mistrzowie Polski pozyskali z Wisły Kraków Krzysztofa Mączyńskiego oraz z Ruchu Chorzów Łukasza Monetę. Z wypożyczenia do chorzowskiego klubu wrócił Jarosław Niezgoda.

Legia w piątek przegrała z Arką Gdynia 1:1, 3-4 w rzutach karnych mecz o Superpuchar. W drugiej rundzie kwalifikacji Champions League trafiła na fiński zespół IFK Mariehamn. Pierwsze spotkanie na wyjeździe odbędzie się w środę, rewanż - 19 lipca. Pomiędzy tymi pojedynkami warszawska drużyna rozpocznie ligowy sezon w Zabrzu meczem z wracającym do ekstraklasy Górnikiem (15 lipca).