Z dokumentów, do których dotarł Latkowski wynika, że Jakub Kosecki przez trzy lata swojej umowy zarobi ponad dwa miliony złotych, co daje mu miesięcznie 64 tysiące złotych brutto. Natomiast Dodre Cotra miesięcznie "kasuje" 30 tys zł, Arkadiusz Piech 40 tys zł, a Igors Tarasovs 32 tys zł.

.@K_Stanowski Jak oceniasz wyceny zawodników Śląska zrobione przez mec. Masiotę? pic.twitter.com/RQHpBuS0GO — Latkowski Sylwester (@LatkowskiS) 11 lipca 2017

Publikacją zaskoczony jest nowy prezes Śląska. Grzegorz Śląk twierdzi, że on tych kontraktów nie podpisywał. Powiem tak: to umowy, których ja nie zawierałem, a zastałem przychodząc do klubu. Nie chcę odnosić się do tych dokumentów i potwierdzać, czy dane są prawdziwe, ale... dziwi mnie to, jak to wszystko mogło wyciec do mediów - mówi szef wrocławskiego klubu w rozmowie z serwisem "sportowefakty.pl".