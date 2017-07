Drużyna z Gdańska przyjechała w mocno osłabionym składzie, bez pauzującego za kartki Sławomira Peszki, kontuzjowanych Rafała Wolskiego, Grzegorza Wojtkowiaka oraz Stevena Vitoria, który pojechał na turniej do Kanady. Gospodarze zagrali tylko w nieco zmienionym składzie. Nowy trener Jerzy Brzęczek miał do dyspozycji wszystkich zawodników z wyjątkiem Jose Kantego.

Przed rokiem wynik spotkania otworzył w 15. min. Marco Paixao. Pierwszą bramkę w sezonie 2017/2018 również strzelił Paixao, w 24. min. głową. Akcje rozpoczął Mario Maloca, podał do Pawła Stolarskiego, a ten posłał futbolówkę na głowę napastnika Lechii, który umieścił ją w siatce.

Na drugiego gola w meczu kibice czekali do 37. min. Rzut rożny wykonywał Milos Krasic, „na słupku” stał Dominik Furman, który w chwili, gdy piłka zaczęła spadać, zrobił dwa kroki w przód. W to miejsce wbiegł Mateusz Matras, wpychając udem piłkę do bramki.

Kibice oczekiwali, że po przerwie Wisła rzuci się do ataku, tak się jednak nie stało. Pierwszą akcję w tej części przeprowadził w 53. min. Arkadiusz Reca, który rajd lewą stroną boiska zakończył strzałem obronionym przez Dusana Kusiaka.

W 57. min. boisko opuścił Furman. Najpierw sędzia pokazał mu żółtą kartkę za faul na Marco Paixao, chwilę później, za dyskusję z sędzią – drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną.

Po zejściu Furmana z boiska, w 61. min. znów przed szansą na zdobycie kontaktowego gola stanął Reca, tym razem jednak nie trafił w światło bramki.

Płocczanie z minuty na minutę tracili coraz więcej sił, a goście wprost przeciwnie, zaczęli mocniej atakować. W 77. min. przed szansa stanął Marco Paixao, minutę później strzelał Aleksandar Kovacevic, w 79. min. mógł podwyższyć Krasic, a w 83. min., z pięciu metrów nad poprzeczką posłał piłkę Grzegorz Kuświk.

Wisła całkowicie została zepchnięta do defensywy, ale próbowała zaskoczyć rywali z kontry - w 90. min. znakomitym podaniem popisał się Nico Varela, piłka poszybowała wprost do Kamila Bilińskiego, który nie trafił w bramkę.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Marco Paixao (24-głową), 0:2 Mateusz Matras (37)

Żółta kartka - Wisła Płock: Dominik Furman. Lechia Gdańsk: Marco Paixao. Czerwona kartka za drugą żółtą - Wisła Płock: Dominik Furman (57-niesportowe zachowanie)

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 6 889

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Przemysław Szymiński, Paul Parvulescu - Damian Rasak, Dominik Furman, Giorgi Merebaszwili, Piotr Wlazło (71. Nico Varela) - Arkadiusz Reca (80. Jakub Łukowski), Mateusz Piątkowski (68. Kamil Biliński)

Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - Paweł Stolarski, Michał Nalepa, Mario Maloca, Jakub Wawrzyniak - Lukas Haraslin, Daniel Łukasik (59. Aleksandar Kovacevic), Mateusz Matras, Milos Krasic (81. Grzegorz Kuświk) - Marco Paixao (80. Mateusz Lewandowski), Flavio Paixao.