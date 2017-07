Stołeczny zespół, który w środę udanie rozpoczął batalię o awans do Ligi Mistrzów i w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji pokonał na wyjeździe fiński IFK Mariehamn 3:0, w sobotę stracił trzy bramki.

Już do przerwy na trybunach w Zabrzu panowała euforia, bo gospodarze prowadzili 2:0 po bramkach Daniego Suareza (17) oraz Igora Angulo (43), który po kontrataku znalazł się sam przed Arkadiuszem Malarzem i pewnie go pokonał. Niestety, celebrując zdobycie bramki uderzył kolanem w głowę bramkarza Legii i w konsekwencji ten został zabrany karetką do szpitala. Tam miał przejść szczegółowe badania. Jak poinformował trener Jacek Magiera, Malarz odzyskał przytomność. "Funkcjonuje na tyle dobrze, że odpowiada świadomie na pytania".

W 65. minucie Igor Angulo strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu, pokonując Radosława Cierzniaka, który zmienił Malarza. Rozmiary porażki zmniejszył nabytek "Wojskowych" w przerwie letniej, napastnik reprezentacji Albanii Armando Sadiku. W środę Legia podejmie IFK Mariehamn w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji LM.

W drugim sobotnim spotkaniu w roli trenera Cracovii zadebiutował Michał Probierz, który zastąpił Jacka Zielińskiego. Jego podopieczni zremisowali u siebie z Piastem Gliwice 1:1. Obie bramki padły w krótkim odstępie czasu. W 13. minucie Sergei Zenjov wykorzystał błąd Jakuba Szmatuły i z bliska umieścił piłkę w siatce.

Kilkadziesiąt sekund później Sasa Zivec zagrał wzdłuż bramki, piłkę przepuścił Konstantin Vassiljev, a celnie strzelił Gerard Badia. Vassiljev, który po dwóch sezonach w Jagiellonii wrócił do Piasta, mógł strzelić zwycięską bramkę, ale w 76. minucie nie wykorzystał rzutu karnego.

Sezon rozpoczął się w piątek od wyjazdowych zwycięstw Lechii Gdańsk i Wisły Kraków. Drużyna z Trójmiasta pokonała w Płocku Wisłę 2:0, a "Biała Gwiazda" wygrała w Szczecinie z Pogonią 2:1.

Zdobywcą pierwszej bramki w nowym sezonie został Marco Paixao. W minionym Portugalczyk był jednym z dwóch najlepszych strzelców ekstraklasy, razem z Marcinem Robakiem z Lecha Poznań - po 18 goli. Jeszcze w pierwszej połowie wynik na 2:0 dla Lechii ustalił sprowadzony z Pogonii Szczecin Mateusz Matras.

W drugim piątkowym spotkaniu Pogoń przegrała u siebie z krakowską Wisłą 1:2. Goście szybko zdobyli dwie bramki - ich strzelcami byli Hiszpan Carlitos (nowy nabytek) oraz Chorwat Petar Brlek. W 33. minucie kontaktowego gola strzelił z rzutu karnego Węgier Adam Gyurcso.

W niedzielę zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Arka Gdynia podejmie Śląsk Wrocław. Poza tym zaprezentują się dwa zespoły, które występują w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej - Lech Poznań i Jagiellonia. "Kolejorz" podejmie beniaminka Sandecję Nowy Sącz, a białostocka drużyna zagra w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką.

Pierwszą kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Korony Kielce z KGHM Zagłębiem Lubin.