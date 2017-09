Wrocławianie już po kilkudziesięciu sekundach mogli objąć prowadzenie, gdy w dobrej sytuacji strzeleckiej znalazł się Robert Pich. Michał Gliwa popisał się jednak dobrą interwencją. Z kolei w 3. minucie mogło być 1:0 dla Sandecji. Wojciech Trochim świetnie podał do Bartłomieja Dudzicia, który jednak nie potrafił pokonać Jakuba Wrąbla w sytuacji sam na sam.

Potem mecz nie był już tak atrakcyjny i przez większość czasu gra toczyła się w środku pola. W 29. minucie goście wyprowadzili znakomity szybki kontratak. Marcin Robak podał do Picha, lecz ten źle przyjął piłkę i Adrian Basta zdołał mu ją wybić.

Chwilę później sądeczanie znowu dali się zaskoczyć szybkim rozegraniem piłki przez rywala. Sito Riera zagrał do Robaka, a ten pewnym strzałem w długi róg dał Śląskowi prowadzenie. Było to szóste trafienie wrocławskiego napastnika w czterech ostatnich meczach.

Gdy wydawało się, że goście utrzymają prowadzenie do przerwy Tomasz Brzyski podał z boku pola karnego do Aleksandyra Kolewa i najlepszy snajper Sandecji strzałem z pierwszej piłki doprowadził do wyrównania. To był piąty gol Bułgara w tym sezonie.

Po przerwie lekką przewagę uzyskała Sandecja, ale nie wypracowała zbyt dobrych okazji. Za to w 62. minucie powinno być 2:1 dla Śląska, lecz Gliwa – w odstępie kilku sekund – obronił groźne strzały Robaka i Picha. Zwłaszcza ta druga interwencja była najwyższej klasy.

Potem obydwa zespoły sprawiały wrażenie zadowolonych z remisu i koncentrowały się przede wszystkim na uważnej grze w obronie. W końcówce nieco aktywniejsi byli gospodarze, ale poza strzałem Trochima w ostatniej akcji meczu nie zagrozili bramce rywali.

Sandecja Nowy Sącz - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Marcin Robak (32), 1:1 Aleksandyr Kolew (44)

Żółta kartka - Sandecja Nowy Sącz: Bartłomiej Kasprzak, Płamen Kraczunow. Śląsk Wrocław: Sito Riera

Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola)

Widzów: 1 341

Sandecja Nowy Sącz: Michał Gliwa - Adrian Basta, Płamen Kraczunow, Michal Piter-Bucko, Patrik Mraz - Bartłomiej Kasprzak, Grzegorz Baran, Bartłomiej Dudzic (76. Adrian Danek), Wojciech Trochim, Tomasz Brzyski - Aleksandyr Kolew (82. Maciej Korzym)

Śląsk Wrocław: Jakub Wrąbel - Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Dorde Cotra - Jakub Kosecki (78. Łukasz Madej), Kamil Vacek (59. Michał Chrapek), Sito Riera (69. Dragoljub Srnic), Arkadiusz Piech, Robert Pich - Marcin Robak.