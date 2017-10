Pierwszą groźną sytuację stworzyli w drugiej minucie płocczanie, wyprowadzili akcję ze środka boiska, a zakończył ją strzałem głową, nad poprzeczką Niko Varela. W 12. min ten sam piłkarz poszedł jak burza lewą stroną, wbiegł na pole karne i tam faulował go Igors Tarasovs. Sędzia Krzysztof Jakubik pokazał na jedenastkę i czerwoną kartkę obrońcy Śląska. Karnego w gola zamienił sam poszkodowany.

Trener Jan Urban postanowił szybko dokonać zmiany i Michała Chrapka zmienił debiutujący w ekstraklasie 18-latek Konrad Poprawa.

W 22. min piłkę rywalom odebrał Dominik Furman, podał do Vareli, ten prostopadłym podaniem uruchomił Konrada Michalaka, który dograł do biegnącego w kierunku bramki Kamila Bilińskiego. Ten tylko przyłożył stopę i wepchnął piłkę do siatki.

Na podwyższenie wyniku kibice czekali tylko do 34 min. Furman ponownie zabrał piłkę w środku pola, podał do Michalaka, a ten przedłużył do Giorgiego Merebaszwilego, który niewiele myśląc zaczął szarżę w kierunku bramki, zakończoną zdobyciem trzeciego gola.

Po przerwie do głosu doszli goście. W 56. min po akcji Arkadiusza Piecha z Jakubem Koseckim, w polu karnym nieprawidłowo według sędziego piłkę zablokował Jakub Łukowski o podyktowana została jedenastka. Do piłki podszedł Kosecki, ale jego intencje wyczuł Seweryn Kiełpin, który wygrał ten pojedynek.

Kosecki zrehabilitował się w 63 min. Pomocnik Śląska sam wypracował sobie dobrą sytuację, którą zamienił na gola.

W 75. min, po sprawdzeniu VAR, sędzia rozstrzygnął sytuację, w której Kamil Vacek sfaulował na polu karnym Semira Stilica. Do piłki podszedł Biliński, ale zdobył gola dopiero po dobitce.

Wisła Płock - Śląsk Wrocław 4:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Nico Varela (14-karny), 2:0 Kamil Biliński (22), 3:0 Giorgi Merebaszwili (34), 3:1 Jakub Kosecki (63), 4:1 Kamil Biliński (76)

Żółta kartka - Wisła Płock: Jakub Łukowski, Kamil Biliński, Igor Łasicki. Śląsk Wrocław: Konrad Poprawa, Jakub Kosecki, Arkadiusz Piech, Dorde Cotra

Czerwona kartka - Śląsk Wrocław: Igors Tarasovs (12-faul)

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 3 613

Wisła Płock: Seweryn Kiełpin - Cezary Stefańczyk, Damian Byrtek, Igor Łasicki, Arkadiusz Reca - Konrad Michalak (54. Jakub Łukowski), Damian Szymański, Dominik Furman, Giorgi Merebaszwili, Nico Varela (66. Semir Stilic) - Kamil Biliński (79. Mateusz Piątkowski)

Śląsk Wrocław: Jakub Wrąbel - Mariusz Pawelec, Piotr Celeban, Igors Tarasovs, Dorde Cotra - Jakub Kosecki, Michał Chrapek (17. Konrad Poprawa), Kamil Vacek (76. Maciej Pałaszewski) - Robert Pich, Łukasz Madej, Marcin Robak (46. Arkadiusz Piech).