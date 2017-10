Starzyński ostatni raz w tym sezonie na boisku pojawił się w meczu dziewiątej kolejki ekstraklasy z Arką Gdynia. Zawodnik skarżył się na bóle mięśni brzucha i lekarze zalecili mu odpoczynek, a następnie indywidualne zajęcia. Piłkarz zaczął już w pewnym momencie ćwiczyć z zespołem, ale bóle wracały. We wtorek klub na swojej oficjalnej stronie internetowej poinformował, że Starzyński będzie musiał poddać się jednak zabiegowi.

W związku z przewlekłymi bólami pachwiny, Filip Starzyński został skierowany na zabieg operacyjny. Zawodnik przebywa już w warszawskiej klinice, gdzie przygotowuje się do operacji. Zabieg zostanie przeprowadzony przez doktora Jacka Jaroszewskiego – napisano w komunikacie.

Piłkarz będzie mógł wrócić do zajęć najwcześniej za trzy miesiące. To oznacza, że w najbardziej optymistycznym wariancie czołowy gracz Zagłębia w meczu o punkty będzie mógł wystąpić dopiero w rundzie wiosennej.

Starzyński podobne problemy zdrowotne miał już w poprzednim sezonie. Wówczas po kilku dobrych występach zaczął skarżyć się na bóle mięśni brzucha i we wrześniowych spotkaniach już go zabrakło. Później w rundzie jesiennej pojawił się jeszcze kilka razy na boisku wchodząc z ławki rezerwowych, ale do pełnego grania wrócił dopiero wiosną.