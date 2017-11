Było to spotkanie dwóch drużyn starających się uciec z dolnych rejonów tabeli. Gliwiczanie przystąpili do niego z dwupunktową stratą do „Pasów”. Do wyjściowego składu gospodarzy wrócił po kontuzji reżyser gry Estończyk Konstantin Vassiljev. Miejsce między słupkami bramki Piasta zajął Jakub Szmatuła, który pauzował przez cztery kolejki za czerwoną kartkę w derbowym pojedynku z Górnikiem Zabrze. Pierwszy mecz tych drużyn w Krakowie w inauguracyjnej kolejce sezonu zakończył się remisem 1:1.

Oba zespoły bardzo dbały od początku, by nie stracić gola. Stąd o sytuacje podbramkowe było bardzo trudno. Nieliczne, które udało się piłkarzom wypracować, nie zostały wykorzystane. Nieco bardziej niebezpieczne były akcje Piasta. W pierwszej połowie praca bramkarzy ograniczyła się do wznawiania gry po niecelnych uderzeniach i obrony po jednym lekkim, niegroźnym strzale.

Drugą połowę lepiej zaczęli goście. Dwa razy groźnie strzelał Mateusz Szczepaniak, najpierw posłał piłkę ponad poprzeczką, potem zmusił do dużego wysiłku bramkarza rywali. Ofensywny początek Cracovii ożywił grę. Prowadzenie Piastowi mógł dać głową Aleksandar Sedlar, jednak jego intencje wyczuł Grzegorz Sandomierski. Na boisku działo się o wiele więcej niż przed przerwą, wzrosło też tempo.

W 63. minucie zrobiło się jeszcze ciekawiej, bo po dośrodkowaniu Martina Konczkowskiego z prawej strony i strzale głową Macieja Jankowskiego wynik brzmiał 1:0. Strata gola zmusiła krakowian do postawienia na atak.

Gliwicka defensywa przeżywała ciężkie chwile. W 83. minucie po uderzeniu głową Piotra Malarczyka z kilku metrów piłka odbiła się od słupka. Później w podobnej sytuacji strzelał Oleksy Dytiatiew i skutecznie interweniował Szmatuła. Gościom nie udało się wyrównać i przedłużyć serii pięciu ligowych pojedynków bez porażki. Piast wydostał się ze strefy spadkowej.

Piast Gliwice - Cracovia Kraków 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Maciej Jankowski (63-głową)

Żółta kartka - Piast Gliwice: Martin Bukata

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

Widzów: 4 296

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Uros Korun, Hebert, Dario Rugasevic - Joel Valencia (70. Sasa Zivec), Aleksandar Sedlar, Konstantin Vassiljev (85. Patryk Dziczek), Martin Bukata, Mateusz Mak - Maciej Jankowski

Cracovia Kraków: Grzegorz Sandomierski - Matic Fink, Michał Helik, Piotr Malarczyk (88. Sebastian Steblecki), Kamil Pestka - Jakub Wójcicki (76. Sergei Zenjov), Adam Deja, Krzysztof Piątek, Szymon Drewniak, Javi Hernandez - Mateusz Szczepaniak (86. Ołeksij Dytiatjew).