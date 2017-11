37-letni Wasilewski ma za sobą bogatą karierę. W reprezentacji rozegrał 60 meczów, reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy w 2008 i 2012 roku. Z Anderlechtem Bruksela wywalczył cztery tytuły mistrza Belgii, a w 2016 został z Leicester City mistrzem Anglii. W czerwcu tego roku skończył się jego kontrakt z "Lisami" i od tej pory pozostawał bez klubu. Nie zamierzał jednak kończyć kariery i ostatecznie przyjął ofertę Wisły Kraków.

Wasilewski przyznał, że miał kilka innych ofert, ale spory wpływ na taką, a nie inną decyzję miała rodzina. Telefon cały czas się odzywał, dlatego ciągle trenowałem, żeby móc w każdej chwili przyjąć ofertę. Było kilka propozycji z zagranicy i z Polski, ale przy ich rozpatrywaniu brałem pod uwagę rodzinę. Jak się jest samemu, to pakuje się plecak i jedzie się na drugi koniec świata, ale jak się ma rodzinę, trzeba też myśleć o niej. Cieszę się, że mogłem zostać w Krakowie - nie krył wychowanek Hutnika Kraków.

Spory wpływ na decyzję Wasilewskiego mieli także obecni piłkarze Wisły, z którymi się przyjaźni. Przede wszystkim Paweł Brożek. Nie tylko on. Od dłuższego czasu znam się też z Arkiem Głowackim i Patrykiem Małeckim. Muszę przyznać, że z ich strony była spora presja, abym podpisał ten kontrakt – wyjaśnił Wasilewski, który podkreśla, że gra w piłkę, mimo upływy lat, wciąż jest jego pasją i sprawia mu ogromną przyjemność.

Wstaję rano po to, by robić to, co kocham i jeszcze dostaję za to godziwe pieniądze. To jest piękne. Jeśli jednak poczuję, że nie już nadaję, to sam pójdę do władz klubu i powiem, że mój czas dobiegł końca. Nie będę oszukiwał sam siebie i ludzi, którzy we mnie wierzą. To dla mnie kolejne wyzwanie - zapewnił.