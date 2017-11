Dla Lewandowskiego jest to powrót do Lubina, bo swoją przygodę z piłką nożną zaczynał właśnie w Zagłębiu. Stąd trafił do Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, a następnie przeniósł się do Szachtara Donieck, z którym zdobył Puchar UEFA (dzisiejsza Liga Europejska), pięć mistrzostw Ukrainy i trzy krajowe puchary. Na koniec kariery piłkarskiej zdecydował się na transfer do PFK Sewastopol.

Ma na swoim koncie również 66 meczów w reprezentacji Polski, w których zdobył pięć goli. Zagrał na mistrzostwach świata w Niemczech w 2006 roku oraz na Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. To właśnie po faulu Lewandowskiego w meczu z Austrią sędzia Howard Webb podyktował rzut karny dla rywali w ostatniej minucie spotkania.

Lewandowski ma dom pod Lubinem, ale ostatnio więcej czasu spędzał w Dubaju. Praca w Zagłębiu będzie dla niego pierwszym wyzwaniem trenerskim.

Jestem przekonany, że dam sobie radę. Kiedy wyjeżdżałem 15 lat temu do ligi ukraińskiej, też niektórzy mówili mi, co ty robisz. Teraz jest podobnie. Ja lubię wyzwania i się ich nie boję. Zaczyna się nowy etap w moim życiu. Mam wiedzę, którą nabyłem jako piłkarz i chcę ją teraz przekazać piłkarzom. Mam pomysł na tę drużynę i będę to realizował – powiedział podczas oficjalnej prezentacji Lewandowski.

Prezes klubu Robert Sadowski zdradził, że Lewandowski był pierwszym kandydatem na zastąpienie Stokowca. Cieszę się, że od razu udało się porozumieć i nie było przeskakiwania kolejnych nazwisk na liście. Szybko się porozumieliśmy – dodał.

Lewandowski w roli pierwszego trenera zadebiutuje już w środę przeciwko Koronie Kielce w meczu rewanżowym ćwierćfinału Pucharu Polski. Nie będzie za dużo czasu, aby coś zmienić w drużynie. Zespół znam dobrze, bo widziałem w tym roku wiele meczów na żywo. Oglądałem też wszystkie kolejki ligowe w telewizji. Dla mnie każdy najbliższy mecz jest tym najważniejszym i teraz jest nim starcie z Koroną, a później będzie ligowy mecz z Bruk-Betem – zapowiedział.

Lewandowski zastąpi zwolnionego w poniedziałek Stokowca, który prowadził Zagłębie od maja 2014 roku. W tym okresie wywalczył awans do ekstraklasy, brązowy medal mistrzostw Polski i poprowadził lubiński zespół w europejskich pucharach.

W tym sezonie Zagłębie po 17 kolejkach zajmuje w tabeli ekstraklasy ósme miejsce ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącego Górnika Zabrze. Od pięciu kolejek Zagłębie nie wygrało meczu i dodatkowo przegrało pierwszy mecz ćwierćfinału Pucharu Polski z Koronę Kielce 0:1. Czarę goryczy przelała niedzielna porażka w derbach Dolnego Śląska ze Śląskiem Wrocław 0:1.