Powodem rozstania się z Urbanem były słabe wyniki zespołu. Śląsk w rundzie wiosennej zanotował dwie porażki – z Cracovią (1:2) i Legią Warszawa (1:4). Po 23 kolejkach wrocławianie zajmują dziesiąte miejsce i mają pięć punktów straty do ósmej Arki Gdynia.

Dla Pawłowskiego, który podpisał umowę na 2,5 roku, będzie to już trzecie podejście do pracy w roli pierwszego trenera Śląska. Wcześniej prowadził wrocławski zespół w sezonie 1992/93, a następnie w latach 2014-2015. Druga przygoda była znacznie bardziej udana, bo zdołał zakwalifikować się do europejskich pucharów i tym samym jako pierwszy w historii klubu reprezentował Śląsk na arenie międzynarodowej jako piłkarz, a następnie trener.

Pawłowski to bowiem żywa legenda zespołu ze stolicy Dolnego Śląska. Jako zawodnik zdobył ze Śląskiem mistrzostwo Polski (1977), dwa wicemistrzostwa (1978 i 1982) oraz Puchar Polski (1976). Dla Śląska strzelił w sumie 85 goli.

Po zwolnieniu w 2015 roku z funkcji trenera na krótko rozstał się z wrocławskim klubem, bo już rok później kierował Akademią Piłkarską Śląska Wrocław. Teraz obowiązki dyrektora akademii przejmie Paweł Barylski, który równocześnie będzie drugim szkoleniowcem ekstraklasowego zespołu.

W Śląsku nie będzie też już pracował Matysek, który do tej pory piastował funkcję dyrektora sportowego. Zastąpi go na tym stanowisku Dariusz Sztylka, który także jest żywą legendą klubu z Oporowskiej. Jako zawodnik popularny „Sztyla” najpierw zaliczył zjazd z Śląskiem z ekstraklasy do trzeciej ligi (dzisiejsza druga), a następnie powrót na szczyt i zdobył mistrzostwo Polski. Dotąd był trenerem zespołu U-19 Śląska, który po rundzie jesiennej zajmuje pierwsze miejsce w grupie zachodniej Centralnej Ligi Juniorów.

Pawłowski w roli pierwszego trenera zadebiutuje w niedzielę w spotkaniu na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze (15.30).