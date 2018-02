Na oficjalnej prezentacji piwa prezes klubu z Oporowskiej nie ukrywał zadowolenia z podpisania umowy. Śląsk chce skupiać wokół siebie wrocławskie oraz dolnośląskie firmy i tak się właśnie dzieje. To ważne, że nasze oficjalne piwo będzie warzone we Wrocławiu. To produkt wysokiej jakości, przygotowywany przez ludzi, którzy mają Śląsk w sercu – zaznaczył.

Trunek będzie warzony we wrocławskim browarze Prost, którego specjalnością są piwa rzemieślnicze. To dla piłkarskiego Śląska jest oparte na powojennej recepturze wrocławskiego fulla.

Cieszę się, że nasz produkt wysokiej jakości będzie sprzedawany z logiem Śląska. Co najważniejsze, kibice sięgający po to piwo będą wspierać swój klub, bo procent ze sprzedaży trafi na konto Śląska – powiedział właściciel browaru Prost Ryszard Pachura.

Piwowar Piotr Świerzko natomiast przyznał: Będąc na studiach marzyłem o pracy piwowara, ale nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł tworzyć piwo dla Śląska Wrocław.

Piwo będzie można nabyć w wybranych sklepach we Wrocławiu.