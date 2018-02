Warunki do gry były ekstremalnie trudne. Piłkarze musieli zmagać się z kilkustopniowym mrozem i twardą, nierówną nawierzchnią. Goście już w 2. minucie powinni objąć prowadzenie. Jarosław Niezgoda zagrał do Kaspera Hamalainena, który znalazł się sam przed Michalem Peskovicem. Strzał Fina był jednak za mało precyzyjny, piłka otarła się o słupek i opuściła boisko. Na kolejną dobrą okazję legioniści czekali do 26. minuty. Wówczas dobrym prostopadłym podaniem popisał się Krzysztof Mączyński, ale Niezgoda w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę obok słupka.

Generalnie mecz miał wyrównany przebieg, a momentami przewaga należała do Cracovii, która stwarzała zagrożenie pod bramką Arkadiusza Malarza wykonując rzuty wolne i rożne. W 29. minucie po dośrodkowaniu z kornera z bliska główkował Milan Dimun, ale prosto w ręce bramkarza. Cztery minuty później przed stratą gola uratował Legię Marko Vesovic, który wybił piłkę z linii bramkowej po strzale głową Michała Helika.

Końcówka pierwszej połowy była bardzo emocjonująca. W 42. minucie Vesovic znalazł się sam przed Peskovicem, lecz bramkarz "Pasów" obronił jego strzał i dobitkę. W rewanżu – znowu po strzale głową – blisko powodzenia był Ołeksij Dytiatjew. Ukrainiec pomylił się o centymetry.

W 55. minucie wydawało się, że już musi paść gol dla Cracovii. Po świetnym podaniu Miroslava Covili sam przed Malarzem znalazł się Krzysztof Piątek. Napastnik „Pasów” miał sporo miejsca i czasu, aby dokładnie przymierzyć, ale trafił w dobrze skracającego kąt bramkarza. Z kolei osiem minut później powinno być 1:0 dla Legii. Po precyzyjnym podaniu Hamalainena w idealnej sytuacji znalazł się Sebastian Szymański. Piłka już toczyła się do siatki, gdy z linii bramowej ofiarnym wślizgiem wybił ją Helik.

Obydwa zespoły do końca walczyły o zwycięstwo, mecz stał na dobrym poziomie i dostarczył sporo emocji. Zbrakło tylko goli, ale remis należy uznać za sprawiedliwy wynik.

Cracovia Kraków - Legia Warszawa 0:0

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Matic Fink. Legia Warszawa: Adam Hlousek, William Remy, Artur Jędrzejczyk

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń)

Widzów: 2 152

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Matic Fink, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Kamil Pestka - Milan Dimun, Miroslav Covilo - Sergei Zenjov (81. Antonini Culina), Javi Hernandez (89. Szymon Drewniak), Deniss Rakels - Krzysztof Piątek (89. Nicolai Brock-Madsen)

Legia Warszawa: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, William Remy, Michał Pazdan, Adam Hlousek (46. Eduardo da Silva) - Krzysztof Mączyński, Domagoj Antolic, Sebastian Szymański (73. Michał Kucharczyk) - Marko Vesovic, Jarosław Niezgoda (81. Miroslav Radovic), Kasper Hamalainen