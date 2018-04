To był wyjątkowo pechowy jubileusz Łukasza Wolsztyńskiego w barwach Górnika. "Wolsztyn" zagrał po raz pięćdziesiąty w meczu o ligowe punkty (1. liga i ekstraklasa) i na długie miesiące po raz ostatni. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Łukasz doznał kontuzji i na noszach opuścił boisko. Wykonany w niedzielę rezonans magnetyczny wykazał zerwanie więzadła krzyżowego, co oznacza wielomiesięczną przerwę w grze. W takich wypadkach piłkarz wraca do gry zazwyczaj po pół roku - napisano.