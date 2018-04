Decyzję o przywróceniu zawodnika do kadry pierwszego zespołu podjął trener Romeo Jozak. W czwartek Kucharczyk rozpocznie treningi z drużyną.

Stołeczny klub decyzję o przesunięciu go do rezerw ogłosił w sobotę, 24 marca. Jako powód podawano przyczyny niesportowe. Trener Jozak przyznawał wówczas, że piłkarz może wrócić do pierwszej drużyny za dwa tygodnie.

Kiedy podejmowałem decyzję o przesunięciu Michała do rezerw, moim jedynym celem było dobro drużyny i samego zawodnika, od którego oczekiwałem odpowiedniej reakcji. Zakładałem, że docelowo będzie to miało konstruktywny wpływ na zespół i wierzę, że tak się stało - oświadczył teraz chorwacki szkoleniowiec, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Jak dodał, postawa Kucharczyka, jaką zaobserwował w ostatnich dniach, przekonała go do szybszego przywrócenia piłkarza do zajęć z drużyną.

Decyzję oraz jej powody przedstawiłem pozostałym zawodnikom i spotkała się ona z ich pełną aprobatą. Przed nami decydująca faza sezonu, jesteśmy zmotywowani do walki i wierzymy, że razem jako drużyna możemy wyjść z tej rywalizacji zwycięsko - podkreślił Jozak.

Piłkarz kilka dni temu przyznał, że jest mu przykro z powodu tej sytuacji:

"W związku z przesunięciem mnie na czas określony do drugiej drużyny przyjmuję, choć z trudnością, decyzję klubu oraz sztabu szkoleniowego. Mam świadomość, że po meczu z Wisłą Kraków moje zachowanie mogło zostać odebrane jako niewłaściwe wobec kolegów z drużyny oraz sztabu szkoleniowego i jest mi z tego powodu przykro. Zapewniam, że nie chciałem nikogo urazić i był to efekt zbyt silnych emocji" - napisał wówczas Kucharczyk w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie Legii.

Wiem, że emocje są złym doradcą, dlatego zamierzam skoncentrować się wyłącznie na pracy i treningu, aby odbudować swoją pozycję w pierwszej drużynie Legii Warszawa. Dobro drużyny jest dla mnie sprawą nadrzędną - dodał Kucharczyk.

Po 29 kolejkach ekstraklasy Legia zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zgromadziła 51 punktów i traci trzy do prowadzącej Jagiellonii Białystok oraz jeden do Lecha Poznań. Kucharczyk wystąpił w 25 spotkaniach i zdobył pięć bramek.