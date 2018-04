Korona wygrał przy Bułgarskiej 1:0. To pierwsza porażka lechitów na własnym stadionie od ponad roku. Bramkę na wagę zwycięstwa w 34. minucie strzelił dla gości Sanel Kapidzić. Warto odnotować, że chwilę wcześniej to gospodarze mieli świetną okazję do objęcia prowadzenia. W 32. minucie arbiter główny, Krzysztof Jakubik podyktował rzut karny dla Lecha. Elhadji Pape Diaw przytrzymywał w polu karnym Nikolę Vujadinovicia i sędzia wskazał na jedenasty metr. Zlatan Alomerović wyczuł jednak intencję Darko Jevticia i skutecznie interweniował. Po tej porażce Lech może stracić fotel lidera.

Lech Poznań - Korona Kielce 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Sanel Kapidzic (35)

Żółta kartka - Lech Poznań: Robert Gumny, Tymoteusz Klupś, Darko Jevtic. Korona Kielce: Elhadji Pape Diaw, Łukasz Kosakiewicz, Zlatan Alomerovic, Radek Dejmek

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 20 054

Lech Poznań: Matus Putnocky - Robert Gumny (67. Tymoteusz Klupś), Nikola Vujadinovic, Emir Dilaver, Wołodymyr Kostewycz (76. Piotr Tomasik) - Darko Jevtic, Łukasz Trałka, Radosław Majewski, Maciej Gajos, Kamil Jóźwiak (46. Ołeksij Chobłenko) - Christian Gytkjaer

Korona Kielce: Zlatan Alomerovic - Bartosz Rymaniak, Radek Dejmek, Elhadji Pape Diaw, Ken Kallaste (62. Michael Gardawski) - Łukasz Kosakiewicz, Adnan Kovacevic (66. Akos Kecskes), Zlatko Janjic, Mateusz Możdżeń, Nabil Aankour - Sanel Kapidzic (76. Elia Soriano)