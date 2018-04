Jozak został trenerem Legii 13 września 2017 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Jacka Magierę. Pod wodzą 45-letniego Chorwata mistrzowie Polski spisywali się jednak poniżej oczekiwań.

Wiele do życzenia pozostawiała gra i wyniki zespołu – warszawianie ponieśli w tym sezonie już 11 porażek (w całych minionych rozgrywkach stołeczna drużyna zanotowała sześć przegranych). Do tego doszły nietrafione zimowe transfery i konflikty z zawodnikami – Jozak przesunął na pewien czas do rezerw Michała Kucharczyka.

Na wiosnę Legia w fatalnym stylu przegrała u siebie 0:2 z Jagiellonią Białystok i Wisłą Kraków, a także w Gdyni 0:1 z Arką. Czarę goryczy przelała się po sobotniej porażce 0:1 na własnym stadionie z KGHM Zagłębiem Lubin.

Co prawda po 31. kolejkach warszawianie plasują się na trzecim miejscu w tabeli (dotarli też do półfinału Pucharu Polski) i mają tylko punkt straty do liderującego Lecha Poznań, ale zarząd klubu podjął decyzję o zwolnieniu Jozaka.

Następcą Chorwata został jego rodak i dotychczasowy asystent Dean Klafuric. 45-letni szkoleniowiec, który w latach 2009-2012 prowadził reprezentację kobiet swojego kraju, ma pełnić funkcję pierwszego trenera warszawskiego zespołu do końca sezonu.

To 15. roszada trenerska w klubach polskiej ekstraklasy od rozpoczęcia sezonu i druga w Legii.