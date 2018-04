Zdecydowanie lepiej w mecz weszli goście. W 5. min Nikola Mitrovic podał do Tibora Halilovica, którego strzał obronił Thomas Daehne. Minutę później znów bohaterem był płocki bramkarz, który obronił mocny strzał Jakuba Bartkowskiego. Co nie udało się w 6. min, doszło do skutku w 12. Z rzutu wolnego skierował piłkę na pole karne Carlos, a zamieszanie wykorzystał Bartkowski, który umieścił piłkę w siatce.

Po dwóch nieuznanych przez sędziego bramkach, w 24. min rzut rożny wykonywał Arkadiusz Reca. Wrzucił piłkę na pole karne, wprost na głowę Alana Urygi, który zdobył wyrównującego gola.

W 32. min uciekł obrońcom płockiej drużyny Halilovic i strzelił z 15 m, pokonując bramkarza gospodarzy. W 43. min goście mogli podwyższyć wynik. Strzał Frana Veleza instynktownie obronił Daehne.

W pierwszej akcji drugiej połowy, prawą stroną pobiegł Konrad Michalak, podawał do Jose Kante, któremu spod nóg wybił piłkę Tomasz Cywka, ale trafił do własnej bramki.

W 72. min spotkania płocczanie mogli dziękować swojemu bramkarzowi, który wyszedł zwycięsko z walki z napastnikami gości. Czterech piłkarzy "Białej Gwiazdy" próbowało wpakować piłkę do siatki, ale Daehne nie dał się pokonać.

Podobnie znakomitym refleksem popisał się bramkarz Wisły Kraków Julian Cuesta. W 79. min rzut wolny wykonywał Dominik Furman, piłka poszybowała do Urygi, ten strzelił głową, obronił Cuesta, a dobitkę Damiana Byrtka zastopował jeden z zawodników gości.

Końcówka była bardzo emocjonująca. W 84. min Reca idealnie podał do Kantego, ale strzał Hiszpana wybronił bramkarz, a dwie minuty później w słupek uderzył Adam Dźwigała.

Wisła Płock - Wisła Kraków 2:2 (1:2)

Bramki: 0:1 Jakub Bartkowski (12), 1:1 Alan Uryga (24-głową), 1:2 Tibor Halilovic (32), 2:2 Tomasz Cywka (46-samobójcza)

Żółta kartka - Wisła Płock: Alan Uryga, Semir Stilic. Wisła Kraków: Pol Llonch, Jesus Imaz, Jakub Bartkowski, Fran Velez

Sędzia: Artur Aluszyk (Szczecin)

Widzów: 7 012

Wisła Płock: Thomas Daehne - Alan Uryga, Adam Dźwigała, Damian Byrtek, Arkadiusz Reca - Giorgi Merebaszwili (15. Jakub Łukowski), Dominik Furman, Damian Szymański, Konrad Michalak, Semir Stilic (75. Damian Rasak) - Jose Kante

Wisła Kraków: Julian Cuesta - Matej Palcic, Fran Velez, Zoran Arsenic, Jakub Bartkowski - Nikola Mitrovic (76. Petar Brlek), Tomasz Cywka, Pol Llonch - Tibor Halilovic (84. Rafał Boguski), Carlitos, Jesus Imaz (88. Patryk Małecki)