Wisła Płock pokonując w Zabrzu Górnika, rozegrała siódmy kolejny mecz bez porażki. "Nafciarze" wygrali dzięki trafieniu głową Alana Urygi w 45. minucie i z dorobkiem 53 punktów awansowali na czwarte miejsce w tabeli.

To dopiero druga porażka Górnika na własnym stadionie w tym sezonie i to ma dla nas dodatkowe znaczenie. Bardzo szczęśliwi wracamy do Płocka - powiedział po meczu trener Wisły Jerzy Brzęczek.