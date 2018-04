Legia Warszawa odniosła drugie z rzędu zwycięstwo pod wodzą Deana Klafurica, który zastąpił na ławce trenerskiej Romeo Jozaka. W środę Chorwat poprowadził stołeczny zespół do zwycięstwa nad Górnikiem Zabrze 2:1 w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Polski i mistrzowie Polski awansowali do finału.

W niedzielę "Wojskowi" dobrze zaprezentowali się w Krakowie. Wygraną zapewnił gościom Cristian Pasquato, który dwie minuty przed końcem pierwszej połowy popisał się indywidualną akcją i efektownym strzałem z dystansu.

Wiślacy nie potrafili natomiast wykorzystać gry w przewadze, bo w 62. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany Jarosław Niezgoda. Napastnik Legii minął interweniującego Marcina Wasilewskiego i przewrócił się. Sędzia Mariusz Złotek nie dopatrzył się przewinienia Wasilewskiego i ukarał Niezgodę drugą żółtą kartką za symulowanie. Na powtórkach telewizyjnych widać jednak, że doszło do kontaktu pomiędzy nogami obydwu piłkarzy. Legia utrzymała prowadzenie do końca i zrównała się punktami z Jagiellonią Białystok (po 57 pkt).

Z kolei Sandecja odniosła pierwsze ligowe zwycięstwo od 17 września, kiedy pokonała na własnym boisku Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1:0. Beniaminek z Nowego Sącza wygrał po raz pierwszy od 21 meczów w ekstraklasie. Do 90. minuty w Niecieczy był remis 1:1 i zapowiadało się na przedłużenie tej niechlubnej passy. Do zwycięstwa Sandecji przyczynili się goście, bo strzelili dwie samobójcze bramki.

W 49. minucie własnego bramkarza pokonał Damian Zbozień. W 72. minucie strzałem głową wyrównał Enrique Esqueda. W 90. minucie Michała Gliwę ponownie pokonał kolega z zespołu - tym razem Marcin Warcholak. Natomiast w czwartej minucie doliczonego czasu wynik spotkania na 3:1 ustalił Adrian Danek.

Krótki komentarz po tym meczu: w końcu - skwitował trener Sandecji Kazimierz Moskal. Jego podopieczni z 28 punktami pozostają na ostatnim miejscu w tabeli.

W sobotę w grupie mistrzowskiej wygrały na wyjeździe Wisła Płock i Jagiellonia Białystok. "Nafciarze" pokonując w Zabrzu Górnika 1:0, rozegrali siódmy kolejny mecz bez porażki. Podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali dzięki efektownemu trafieniu głową Alana Urygi w 45. minucie i z dorobkiem 53 punktów awansowali na czwarte miejsce w tabeli.

To dopiero druga porażka Górnika na własnym stadionie w tym sezonie i to ma dla nas dodatkowe znaczenie. Bardzo szczęśliwi wracamy do Płocka - powiedział po meczu trener Wisły Jerzy Brzęczek.