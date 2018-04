Piątkowe, sobotnie i niedzielne mecze ułożyły się idealnie dla broniącej tytułu Legii. Najpierw warszawski zespół pokonał u siebie Koronę Kielce 3:1, a w kolejnych dniach punkty stracili rywale w walce o mistrzostwo - Lech i Jagiellonia.

Poznański zespół w sobotę niespodziewanie uległ u siebie Górnikowi Zabrze 2:4, przegrywając w 73. minucie już 0:4. Goście dzięki zwycięstwu mają 53 punkty i zrównali się w tabeli z czwartą Wisłą Płock.

Pierwsza połowa, sposób, w jaki graliśmy, była chyba najlepsza w naszym wykonaniu w tym roku. Niestety, przegrywaliśmy 0:2, ale taka jest piłka. Byliśmy po prostu nieskuteczni. Potem graliśmy więcej sercem niż głową, a rywale to wykorzystali. W drugiej połowie nie kalkulowaliśmy, chcieliśmy wygrać mecz, więc musieliśmy mocno ryzykować. Przegrać 0:2 czy 0:4, dla mnie nie ma różnicy - skomentował na konferencji prasowej trener Lecha Nenad Bjelica.

W niedzielę porażki na swoim stadionie doznała Jagiellonia, która przegrała z Wisłą Kraków 0:1. Gola na wagę zwycięstwa gości strzelił w 83. minucie z bliska Chorwat Zoran Arsenic. Wcześniej rzutu karnego dla ekipy z Białegostoku nie wykorzystał Słoweniec Roman Bezjak. Jego strzał obronił Hiszpan Julian Cuesta.

To już piąta porażka Jagiellonii w ostatnich siedmiu meczach.

W tabeli legioniści, którzy w środę zagrają w finale Pucharu Polski z Arką Gdynia, mają 60 punktów, o dwa wyprzedzają Lecha, a o trzy drużynę z Białegostoku.

Na dole coraz trudniejsza jest sytuacja Sandecji i Bruk-Betu Termaliki. Beniaminek z Nowego Sącza w sobotę przegrał na drugim krańcu Polski z Pogonią Szczecin 0:2, a dzień później "Słonie" z Niecieczy uległy na wyjeździe Cracovii 2:4. W końcówce meczu w Krakowie trzy bramki dla gospodarzy, w tym dwie z rzutów karnych, zdobył Krzysztof Piątek, który łącznie ma już 19 goli w sezonie.

Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu Sandecja ma 28 punktów, a Bruk-Bet Termalica - 29. Do 14. w tabeli Lechii Gdańsk, która w poniedziałek zagra ze Śląskiem Wrocław, a także do 13. Piasta Gliwice, tracą odpowiednio sześć i pięć punktów. Na dodatek ekipy z Nowego Sącza i Niecieczy były niżej od wszystkich pozostałych rywali po sezonie zasadniczym (co się liczy w przypadku równego dorobku punktowego).

W pozostałych spotkaniach 33. kolejki Wisła Płock przegrała w sobotę w grupie mistrzowskiej z KGHM Zagłębiem Lubin 1:2, natomiast w grupie spadkowej przygotowująca się do finału Pucharu Polski Arka uległa w piątek Piastowi aż 1:5.

Obecną serię gier zakończy wspomniany poniedziałkowy mecz Śląska z Lechią.