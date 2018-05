Jak powiedział w piątek na konferencji rzecznik prasowy poznańskiego klubu Łukasz Borowicz, kwestia dekoracji mistrza Polski na razie jest dyskutowana. Tym bardziej, że cały czas trzy kluby - Legia, Jagiellonia Białystok i Lech - mają szansę na tytuł. Najbliżej wygrania ligi jest Legia.

W tej chwili rozważane są różne scenariusze zakończenia sezonu. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ekstraklasą SA, ale to nie jest tak, że klub sam zwrócił się do organizatora rozgrywek po to, żeby tę kwestię rozwiązać - powiedział Borowicz.