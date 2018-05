Pochodzący z Belgradu 41-letni trener podpisał dwuletni kontrakt. Ma już skompletowany sztab szkoleniowy, który będzie przedstawiony w najbliższych dniach.

Nie chcemy dłużej zwlekać z ogłaszaniem naszej decyzji, wiemy jak ważna jest ona dla wszystkich kibiców. Pojawia się zbyt wiele spekulacji, a nasze rozmowy od samego początku prowadziliśmy tylko z Ivanem. Oficjalnie zostanie zaprezentowany podczas konferencji prasowej w przyszłym tygodniu - powiedział wiceprezes poznańskiego klubu Piotr Rutkowski cytowany przez oficjalną stronę Lecha.

Przyznał, że rozmowy o objęciu pierwszej drużyny przez Serba rozpoczęły się natychmiast po rozwiązaniu kontraktu ze sztabem Bjelicy.

Djurdjevic był ulubieńcem kibiców, którzy szanowali go za to, że w każdym meczu zostawiał dużo serca na boisku. Był też mocno związany z klubem, co zresztą wielokrotnie podkreślał w wywiadach. Bardzo szybko nauczył się mówić po polsku, oprócz ojczystego języka serbsko-chorwackiego, zna także angielski, hiszpański i portugalski. Ma podwójne obywatelstwo - serbskie i portugalskie.

Po zakończeniu kariery zaczął pracować w Akademii Lecha Poznań. Trzeci sezon prowadzi drużynę rezerw, która występuje w trzeciej lidze.

Czułem, że to nastąpi w trudnym momencie i przygotowałem się na to. Nie chodzi tylko o to, że ja świetnie znam ten klub. Dziś mogę powiedzieć, że ja jestem stąd, Poznań to mój dom. Stąd jest moja żona, tu żyją moje dzieci i chodzą tu do przedszkola. Nie wyobrażam sobie tego, że po dwóch dniach, w razie czego spakuję się i wyjadę. To dla mnie wielka odpowiedzialność. Nie jeden raz mówiłem, że wiem jak ważny dla miasta i regionu jest Lech, że jego koszulka, z jego herbem, to nie 20 gramów, a 20 kilogramów. Ten klub jest wielki i zasługuje na to, by za niego wskoczyć w ogień. I ja to zrobię - podkreślił Djurdjevic.