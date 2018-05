W Pałacu Ślubów w Warszawie Legię reprezentowali również m.in. trener Dean Klafuric oraz piłkarze Sebastian Szymański i Michał Kopczyński.

Gdy zaczynałam tu pracę, byliśmy zdeterminowani, żeby wybudować stadion . Spotykałam się z bardzo ostrą krytyką wielu mediów, że "po co stadion, tak wcześnie?". Ale w Radzie panowało przekonanie, że to poprawi wyniki. Zawsze staramy się zrozumieć Legię i postępować tak, żeby były wyniki. Sukcesy są najważniejsze. Życzę klubowi nie tylko utrzymania pierwszej pozycji, ale też żeby współpraca z moimi następcami dobrze się układała - powiedziała Gronkiewicz-Waltz, która w tym roku zakończy swoją ostatnią kadencję na tym stanowisku.

Prezydent, której towarzyszyli jej zastępczyni Renata Kaznowska i przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta Paweł Lech, wręczyła Mioduskiemu statuetkę opatrzoną napisem: "Dla Legii Warszawa, mistrza Polski 2018 w piłce nożnej, Prezydent m.st. Warszawy".

Droga do mistrzostwa w tym roku była dosyć długa, wyboista, kręta. Prawdę powiedziawszy, chyba nie wszyscy wierzyli w to, że takie będzie zakończenie. Kiedy Legia zdobyła Puchar Polski 2 maja, odetchnąłem z wielką ulgą: "Uff, przynajmniej trofeum będzie". Ale ostatnio pokazaliście, że warto walczyć. Udowodniliście, że tylko ci, którzy walczą do końca, zwyciężają. Za to chciałbym wam podziękować w imieniu swoim i mieszkańców Warszawy - powiedział Lech.

Mioduski nie krył wdzięczności i zadowolenia z gestu wsparcia dla klubu ze strony władz miasta.

Bardzo miło być tak docenionym. Legia jest trochę jak Warszawa: nigdy się nie poddaje. Wydaje mi się, że jest jedną z największych wartości, które to miasto ma. To, co reprezentujemy, co robimy nie tylko na boisku, ale i poza nim, to jest coś, czego Warszawa potrzebuje i chce. Mam nadzieję, że w przyszłości wsparcie miasta będzie duże, bo Legia na to zasługuje - powiedział Mioduski.