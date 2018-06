W ostatnim sezonie Klafuric zdobył z Legią mistrzostwo i Puchar Polski. Początkowo był asystentem rodaka Romeo Jozaka, a od 15 kwietnia przejął zespół. Pod wodzą Klafurica drużyna z Warszawy wygrała pięć meczów i zanotowała remis w ekstraklasie oraz odniosła dwa zwycięstwa w PP.

Dean Klafuric przejął Legię w trudnym momencie i doprowadził nas do zdobycia mistrzostwa i Pucharu Polski. Mieliśmy okazję poznać jego styl działania, umiejętności taktyczne, a także sposób pracy z drużyną, którą już dobrze zna i z którą ma dobry kontakt. To wszystko sprawiło, że był jednym z kandydatów na trenera Legii w kolejnym sezonie. Żeby nim zostać musiał nas jeszcze przekonać, że ma plan rozwoju tej drużyny, zgodny z naszymi możliwościami i oczekiwaniami, a także spójny z wizją rozwoju klubu. Mieliśmy kilku kandydatów, z którymi odbyliśmy zaawansowane rozmowy, ale po ostatnich spotkaniach z Deanem, podjęliśmy decyzję, że to on zostanie trenerem Legii w przyszłym sezonie. Życzę mu powodzenia i zapewniam, że dostanie pełne wsparcie całego klubu w realizacji postawionych celów, z których kluczowym jest awans do europejskich pucharów – powiedział prezes zarządu Dariusz Mioduski, cytowany na oficjalnej stronie Legii.