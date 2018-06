Według nieoficjalnych informacji Cracovia na tym transferze zarobi około czterech milionów euro. Kwota ta może wzrosnąć, gdyż w umowie zawarto także bonusy wypłacane w zależności od zrealizowania określonych celów sportowych.

Piątek miał za sobą bardzo udany sezon. W 36 meczach zdobył 21 bramek i został trzecim strzelcem ekstraklasy za Carlitosem z Wisły Kraków i Igorem Angulo z Górnika Zabrze. Trener reprezentacji Polski Adam Nawałka powołał go do wstępnej 32-osobowej kadry na mistrzostwa świata w Rosji.

Zawodnik jest wychowankiem Dziewiątki Dzierżoniów. Potem przeniósł się do miejscowej Lechii, a w 2012 roku do Zagłębia Lubin, skąd latem 2016 roku – za pół miliona euro – przeszedł do Cracovii. W sumie w Zagłębiu i "Pasach" rozegrał 105 spotkań w ekstraklasie i strzelił 39 goli.

Piątek jest trzecim Polakiem w historii, który będzie reprezentował barwy Genoi. W przeszłości piłkarzami tego klubu byli Piotr Matys i Paweł Sobczak. Obecnie zawodnikiem tego zespołu jest były gracz Wisły Kraków - Chorwat Petar Brlek.