Redakcja Dziennik.pl

W polskiej ekstraklasie, w barwach Ruchu Chorzów i Polonii Warszawa, Sobiech rozegrał w ekstraklasie 70 meczów. Zdobył 21 bramek. W 2011 roku przeszedł do Hannover 96, w którym występował do 2017 roku. Jego drużyna wróciła wówczas do Bundesligi, ale nowy nabytek Lechii trafił do SV Darmstadt i w minionych rozgrywkach zaliczył w 2.Bundeslidze 22 spotkania i dwa gole. Ma na koncie także 13 spotkań i dwa trafienia w reprezentacji Polski.

28-letni napastnik rozwiązał ważną do 30 czerwca 2019 roku umowę z niemieckim zespołem i związał się trzyletnim kontraktem z Lechią. Niewykluczone, że Sobiech zadebiutuje w ekipie biało-zielonych w najbliższym meczu z Miedzią Legnica, który rozpocznie się w piątek w Gdańsku o 18.