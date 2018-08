Spotkanie w lepszym stylu rozpoczęli goście, ale potem zarysowała się lekka przewaga gospodarzy. W 14. minucie Sebastian Strózik znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Młody skrzydłowy "Pasów" oddał jednak zbyt lekki strzał i Dominik Hładun popisał się skuteczną interwencją.

Dobry partię rozgrywał też Javier Hernarndez. Hiszpan w 23. minucie odebrał piłkę Adamowi Matuszczykowi i strzelił z dystansu nad poprzeczką. Dwanaście minut później znowu starał się zaskoczyć Hładuna, lecz tym razem kopnięta przez niego piłka przeleciała nad spojeniem słupka z poprzeczką. Goście też mieli niezłą okazję, gdy z linii pola karnego strzelał Filip Jagiełło, a Maciej Gostomski odbił piłkę na rzut rożny.

Ogromne emocje przeżyli kibice w końcówce pierwszej połowy. Strózik popędził prawym skrzydłem i podał na piąty metr do Hernandeza. Ten oddał sprytny strzał piętą. Hładun zdołał odbić piłkę, a dobitka Marcina Budzińskiego została zablokowana. Po chwili piłka znowu dotarła do Hernandeza, który wpakował ją do siatki. Cała ta sytuacja była przedmiotem dość długiej analizy arbitrów obsługujących system VAR. Ostatecznie gola nie uznano dopatrując się spalonego.

Za to w ostatniej z doliczonych minut Jagiełło podał do stojącego na trzynastym metrze Bartłomieja Pawłowskiego, który precyzyjnym strzałem tuż przy słupku pokonał Gostomskiego. To był drugi gol strzelony przez skrzydłowego Zagłębia w tym roku i drugi na stadionie Cracovii.

W drugiej połowie gospodarze starali się odrobić stratę. Znowu bardzo aktywny był Hernandez. Dwa jego groźne strzały obronił jednak Hładun. W końcówce na boisku pojawił się Sierdier Sierdierow. Był to debiut rosyjskiego skrzydłowego w Cracovii, z którą w czwartek podpisał roczny kontrakt.

Goście koncentrowali się przede wszystkim na obronie skromnego prowadzenia i rzadko atakowali. Cel swój jednak osiągnęli i po dwóch kolejnych porażkach mogli się cieszyć z wywalczenia kompletu punktów.

Cracovia Kraków - KGHM Zagłębie Lubin 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Bartłomiej Pawłowski (45+3)

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Sasa Balic, Maciej Dąbrowski, Patryk Tuszyński, Jakub Tosik, Dominik Hładun

Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa)

Widzów: 4 097

Cracovia Kraków: Maciej Gostomski - Cornel Rapa, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Diego Ferraresso - Sebastian Strózik (68. Mateusz Szczepaniak), Javi Hernandez, Milan Dimun, Marcin Budziński, Mateusz Wdowiak (81. Sierdier Sierdierow) - Filip Piszczek (61. Sergei Zenjov)

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Alan Czerwiński, Maciej Dąbrowski, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Damjan Bohar (54. Łukasz Janoszka), Filip Jagiełło (72. Jakub Tosik), Adam Matuszczyk, Filip Starzyński, Bartłomiej Pawłowski - Patryk Tuszyński (79. Jakub Mares)