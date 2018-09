Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla gości, którzy już w trzeciej minucie zdobyli gola. Bułgar Aleksandyr Kolew - będąc plecami do bramki - przytrzymał piłkę w polu karnym i odegrał ją do wbiegającego Macieja Jankowskiego. Urodzony w Warszawie zawodnik posłał piłkę ją do bramki płaskim uderzeniem z około 10 metrów.

Wbrew oczekiwaniom miejscowych kibiców legioniści nie rzucili się do odrabiania straty. Wręcz przeciwnie – mieli poważne problemy z przedostaniem się na połowę gości, nie mówiąc już o stworzeniu zagrożenia pod bramką Łotysza Pavelsa Steinborsa.

Podopieczni trenera Ricardo Sa Pinto zdołali jednak wyrównać tuż przed przerwą. W 45. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego głową przedłużył Mateusz Wieteska, a Michał Kucharczyk również w ten sam sposób skierował piłkę do bramki.

Po zmianie stron gospodarze ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków. Mieli optyczną przewagę, ale nie przekładało się to na sytuacje bramkowe.

Goście natomiast groźnie kontratakowali. W 66. minucie Radosława Cierzniaka próbował zaskoczyć Kolew, ale bramkarz Legii sparował piłkę na rzut rożny. Pięć minut później na prowadzenie powinni wyjść legioniści, lecz Węgier Dominik Nagy główkował minimalnie niecelnie.

W 85. minucie w polu karnym gości padł Hiszpan Carlitos, ale sędzia Paweł Gil po konsultacji z arbitrem obsługującym system VAR nie podyktował rzutu karnego i spotkanie zakończyło się remisem, z którego usatysfakcjonowani mogli być głównie gracze z Gdyni.

Legia Warszawa - Arka Gdynia 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Maciej Jankowski (3), 1:1 Michał Kucharczyk (45-głową)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Paweł Stolarski. Arka Gdynia: Michał Janota, Adam Marciniak, Frederik Helstrup

Sędzia: Paweł Gil (Lublin)

Widzów: 18 725

Legia Warszawa: Radosław Cierzniak - Paweł Stolarski (84. Jose Kante), Mateusz Wieteska, Artur Jędrzejczyk, Adam Hlousek - Dominik Nagy, Domagoj Antolic (76. Andre Martins), Cafu, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk - Carlitos

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Luka Maric, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Luka Zarandia (79. Rafał Siemaszko), Adam Deja (32. Adam Danch), Michał Nalepa, Michał Janota (90+1. Nabil Aankour), Maciej Jankowski - Aleksandyr Kolew