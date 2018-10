Pierwsze minuty nie mogły zachwycić kibiców. Obejrzeli co prawda sporo walki, biegania, ale też niecelne zagrania, straty piłki. Zabrakło strzałów, nawet niecelnych.

W 24. minucie w bramkę Piasta zdołał trafić Konrad Michalak, tyle że uderzył zbyt lekko, by sprawić problemy Jakubowi Szmatule. Gola przyniosła za to akcja gospodarzy. Pomylili się w niej obaj gdańscy stoperzy. Kanadyjczyk Steven Vitoria dał się ograć Ekwadoryczkowi Joelowi Valencii, Błażej Augustyn sfaulował filigranowego pomocnika Piast i sędzia zarządził rzut karny. Precyzyjnie wykonał go Serb Aleksandar Sedlar.

Goście zaatakowali, raz domagali się "jedenastki" za zagranie ręką, ale do przerwy bramkarzowi gliwiczan nie zagrozili.

Drugą cześć przyjezdni zaczęli ofensywnie, lecz nie przełożyło się to na dobre sytuacje pod bramką rywali, choć obrońcy Piasta mieli sporo pracy. Gospodarze też próbowali - po kontrach - zmienić wynik na swoją korzyść.

Po kwadransie mecz nabrał dodatkowych rumieńców, bo trener Lechii Piotr Stokowiec wzmocnił siłę natarcia, wprowadzając na boisko napastników Jakuba Araka i Artura Sobiecha, którzy dołączyli do Portugalczyka Flavio Paixao. Od tego momentu ataki gdańszczan były częstsze, ale Szmatuła nie został poddany specjalnemu "ostrzałowi", a jego koledzy wciąż szukali okazji do podwyższenia prowadzenia.

Starania gości przyniosły efekt dopiero w 86. minucie. Słowacki rezerwowy Lukas Haraslin wykorzystał dokładne podanie Patryka Lipskiego i trafiając w tzw. długi róg nie dał szans bramkarzowi Piasta, który chwilę wcześniej mógł lepiej wybić piłkę.

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Aleksandar Sedlar (29-karny), 1:1 Lukas Haraslin (86)

Żółta kartka - Piast Gliwice: Tom Hateley. Lechia Gdańsk: Joao Nunes, Błażej Augustyn, Flavio Paixao

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 3 853

Piast Gliwice: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Gerard Badia (75. Aleksander Jagiełło), Tom Hateley, Joel Valencia, Tomasz Jodłowiec, Jorge Felix (87. Patryk Dziczek) - Michal Papadopulos (90+1. Piotr Parzyszek)

Lechia Gdańsk: Zlatan Alomerovic - Joao Nunes, Błażej Augustyn, Steven Vitoria, Filip Mladenovic - Konrad Michalak (70. Lukas Haraslin), Daniel Łukasik (59. Artur Sobiech), Jarosław Kubicki, Patryk Lipski, Michał Mak (59. Jakub Arak) - Flavio Paixao