Lech Poznań do dziś był niepokonany w rundzie wiosennej Lotto Ekstraklasy. Jednak w niedzielę do stolicy Wielkopolski przyjechał mistrz Polski. Choć Legia Warszawa pierwsza straciła gola, to potrafił odpowiedzieć dwoma trafieniami i wygrać. Bohaterem potkania okazał się były piłkarz "Kolejorza". Bramka Kaspera Hamalainena dla gościom trzy punkty.