Policja przebana za fotoreporterów zatrzymała pseudokibiców. Śląscy dziennikarze oburzeni. ZDJĘCIA z zamieszek

Policjanci przebrani za dziennikarzy

Do stadionowej awantury doszło podczas zakończonego remisem 2:2 meczu piłkarskiego między Ruchem Chorzów a Górnikiem Łęczna. W drugiej połowie mecz został przerwany na 23 minuty, ponieważ chuligani wrzucili na boisko dużą ilość zapalonych rac. „Podczas tej przerwy agresywna grupa około 50 stadionowych chuliganów wydostała się z sektorów, kierując się do budynku zarządu klubu i pomieszczeń socjalnych (…). Zabezpieczający mecz policjanci zauważyli również przygotowania stadionowych chuliganów do wtargnięcia na murawę” – relacjonowała rzeczniczka śląskiej policji podinspektor Aleksandra Nowara.