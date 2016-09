Polscy uczestnicy obecnej edycji LE, czyli Piast Gliwice, Cracovia i Zagłębie Lubin, dość szybko zakończyły rywalizację w kwalifikacjach, a Legia Warszawa, która ostatnio najczęściej występowała w tych rozgrywkach, dostała się do Champions League.

W zgłoszonych do UEFA kadrach 48 zespołów z 21 krajów, które wystąpią w fazie grupowej, jest pięć polskich nazwisk. Na boisku najczęściej powinni się pojawiać bramkarz Romy Wojciech Szczęsny, strzelający gola za golem dla Anderlechtu Bruksela napastnik Łukasz Teodorczyk oraz inny kadrowicz Adama Nawałki - obrońca FK Krasnodar Artur Jędrzejczyk. Być może szansę debiutu na tym poziomie otrzyma rezerwowy na co dzień bramkarz Fiorentiny Bartłomiej Drągowski. Drugim golkiperem azerskiego FK Gabala jest natomiast Dawid Pietrzkiewicz.

W 1. kolejce teoretycznie najłatwiejsze zadanie czeka ekipę belgijską, która podejmie właśnie jedenastkę z Gabali. Z sześciu bramek, jakie Anderlecht w ostatniej rundzie kwalifikacji zaaplikował Slavii Praga, dwie były dziełem Teodorczyka, wypożyczonego na rok z Dynama Kijów. W lidze Polak uzyskał już cztery gole i jest - wraz z czterema innymi zawodnikami - współliderem klasyfikacji strzelców.

Rosyjska drużyna Jędrzejczyka zagra w czwartek w Austrii z Red Bull Salzburg, a Romę Szczęsnego czeka pojedynek w Pilznie z tamtejszą Viktorią.

Do rozgrywek UEFA nie zostali zgłoszeni m.in. Łukasz Szukała z Osmanlisporu Ankara i Mateusz Piątkowski z Apoelu Nikozja, choć formalnie są wciąż piłkarzami tych klubów.

Faworytów należy upatrywać w Manchesterze United, w składzie ze Zlatanem Ibrahimovicem, mającym w dorobku 51 goli w europejskich pucharach, Romie, z najstarszym zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek, czyli kończącym 27 września 40 lat Francesco Tottim, czy zarządzanym przez Indonezyjczyka Ericka Thohira, a należącym od niedawna do chińskiego konsorcjum Interze. Groźny będzie też Zenit Sankt Petersburg, prowadzony przez odnoszącego sukcesy z Szachtarem Donieck rumuńskiego szkoleniowca Mirceę Lucescu.

Rywalizacja w zasadniczej części LM toczyć się będzie w 12 grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do 1/16 finału, a stawkę uzupełni osiem drużyn, które zajmą trzecie pozycje w grupach Ligi Mistrzów. Dalej obowiązywać będzie system pucharowy. Finał zaplanowano na 24 maja 2017 w Szkokholmie.

Za udział w fazie grupowej każdy z uczestników otrzyma po 2,6 mln euro. Zwycięzca - wygrywając po drodze wszystkie mecze - może liczyć na 15,71 mln.

Program 1. kolejki:

grupa A Zoria Ługańsk - Fenerbahce Stambuł (godz. 19.00, Odessa) Feyenoord Rotterdam - Manchester United (19.00)

grupa B Young Boys Berno - Olympiakos Pireus (19.00) APOEL Nikozja - FC Astana (19.00)

grupa C Anderlecht Bruksela - FK Gabala (19.00) FSV Mainz 05 - AS St. Etienne (19.00)

grupa D AZ Alkmaar - Dundalk FC (19.00) Maccabi Tew Awiw - Zenit Sankt Petersburg (19.00, Netanja)

grupa E Astra Giurgiu - Austria Wiedeń (19.00, Bukareszt) Viktoria Pilzno - AS Roma (19.00)

grupa F Rapid Wiedeń - KRC Genk (19.00) US Sassuolo - Athletic Bilbao (19.00, Reggio Emilia)

grupa G Panathinaikos Ateny - Ajax Amsterdam (21.05) Standard Liege - Celta Vigo (21.05)

grupa H SC Braga - KAA Gent (21.05) Konyaspor - Szachtar Donieck (21.05)

grupa I Red Bull Salzburg - FK Krasnodar (21.05) OGC Nice - Schalke 04 Gelsenkirchen (21.05)

grupa J Karabach Agdam - Slovan Liberec (17.00, Baku) PAOK Saloniki - AC Fiorentina (21.05)

grupa K Inter Mediolan - Hapoel Beer-Szewa (21.05) Southampton FC - Sparta Praga (21.05)

grupa L Osmanlispor Ankara - Steaua Bukareszt (21.05) Villarreal - FC Zurich (21.05)