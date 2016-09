/ PAP/EPA / KAY IN T VEEN

"Czerwone Diabły" poniosły drugą porażkę w ciągu pięciu dni, po przegranych na własnym stadionie derbach Manchesteru (1:2).

W czwartek trener Jose Mourinho wystawił w pierwszym składzie tylko trzech piłkarzy, którzy w ubiegłą sobotę rozpoczynali mecz na Old Trafford: bramkarza Davida De Geę, obrońcę Erica Bailly oraz rozgrywającego Paula Pogbę. Pogba był niewidoczny na boisku, a zmiennicy Zlatana Ibrahimovica, Wayne'a Rooneya i innych nie spisali się najlepiej, rzadko zagrażając bramce gospodarzy. Gola stracili w 79. minucie po strzale Tonny'ego Trindade de Vilheny.

Obie drużyny są faworytami grupy A, w której grają również Zoria Ługańsk i Fenerbace Stambuł. Rozegrany w Odessie mecz tych ostatnich zespołów zakończył się remisem 1:1, szczęśliwym dla Turków, którym jeden punkt uratował w 96. minucie Simon Thorup Kjaer.

Najszybszego gola w historii Ligi Europejskiej strzelił Jan Sykora ze Slovana Liberec. Czech potrzebował mniej niż 11 sekund, a dokładnie 10,62 s, aby na stadionie w Baku trafić do siatki Karabachu Agdam (2:2). Dotychczas najszybszą bramkę zdobył zawodnik Sevilli - Vitolo w marcu 2015 roku, wpisując się na listę strzelców w spotkaniu z Villarrealem w 13,21 s po pierwszym gwizdku sędziego.

Sykorze niewiele zabrakło do ustanowienia absolutnego rekordu europejskich pucharów. 7 marca 2007 roku w meczu Ligi Mistrzów szybszy od niego był napastnik Bayernu Monachium Holender Roy Makaay, strzelając gola Realowi Madryt w ciągu 10,12 s.

Z pięciu polskich piłkarzy, zgłoszonych do fazy grupowej, w czwartek wystąpiło tylko dwóch. Bardzo dobrą dyspozycję potwierdził ośmiokrotny reprezentant kraju Teodorczyk, mający już na koncie w tym sezonie cztery bramki w lidze belgijskiej. Trafił do siatki FK Gabala w 14. minucie, otwierając wynik spotkania, a na boisku przebywał do 80. minuty. Z ławki rezerwowych drużyny z Azerbejdżanu grę oglądał bramkarz Dawid Pietrzkiewicz.

Z dobrej strony pokazał się także obrońca rosyjskiego FK Krasnodar Artur Jędrzejczyk, zaliczając asystę przy bramce zdobytej przez Joaozinho w wyjazdowym meczu z Red Bull Salzburg (1:0).

Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem Romy w spotkaniu z Viktorią Pilzno w Czechach (1:1), a Bartłomiej Drągowski, golkiper innej drużyny z Serie A - Fiorentiny, nie znalazł się w kadrze na mecz w Salonikach z ekipą PAOK (0:0).

Pierwsza kolejka przyniosła kilka niespodzianek. Największą sprawił izraelski Hapoel Beer-Szewa, wygrywając w Mediolanie z Interem 2:0. Z czterech włoskich zespołów wygrał tylko ten, na którego chyba najmniej liczono - słabo spisujące się w Serie A Sassuolo pewnie pokonało u siebie Athletic Bilbao 3:0.

Rywalizacja w zasadniczej części LM toczy się w 12 grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do 1/16 finału, a stawkę uzupełni osiem drużyn, które zajmą trzecie pozycje w grupach Ligi Mistrzów. Dalej obowiązywać będzie system pucharowy. Finał zaplanowano na 24 maja 2017 w Sztokholmie.

Polskie zespoły - Piast Gliwice, Cracovia i Zagłębie Lubin - odpadły w kwalifikacjach.