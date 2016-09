W pierwszej kolejce Roma niespodziewanie zremisowała na wyjeździe z Viktorią Pilzno 1:1. W składzie zabrakło wówczas Szczęsnego, który w czwartek może zagrać po raz pierwszy w tym sezonie w LE. Na boisku może pojawić się również Francesco Totti, który we wtorek skończył 40 lat.

Od porażki z Feyenoordem Rotterdam rozgrywki rozpoczął natomiast Manchester United. W czwartek "Czerwone Diabły" podejmą Zorię Ługańsk, która w pierwszej kolejce zremisowała z Fenerbahce Stambuł 1:1.

Ciekawie zapowiada się mecz Sparty Praga z Interem Mediolan. Oba zespoły poniosły porażki w pierwszej kolejce. Sparta uległa Southampton 0:3, a Inter niespodziewanie przegrał na własnym boisku z Hapoelem Beer Szewa 0:2.

Z kolei FK Krasnodar, którego obrońcą jest Artur Jędrzejczyk, podejmie lidera francuskiej ekstraklasy OGC Nice. Natomiast imponujący skutecznością w Anderlechcie Bruksela napastnik Łukasz Teodorczyk będzie miał okazję zagrać na wyjeździe z AS St. Etienne.

Fiorentina, której rezerwowym bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski, podejmie Karabach Agdam. Drugim golkiperem azerskiego FK Gabala jest natomiast Dawid Pietrzkiewicz. Jego zespół podejmie FSV Mainz 05.

Rywalizacja w zasadniczej części LE toczy się w 12 grupach. Po dwa najlepsze zespoły awansują do 1/16 finału, a stawkę uzupełni osiem drużyn, które zajmą trzecie pozycje w grupach Ligi Mistrzów. Dalej obowiązywać będzie system pucharowy. Finał zaplanowano na 24 maja 2017 w Sztokholmie.

Za udział w fazie grupowej każdy z uczestników otrzyma po 2,6 mln euro. Zwycięzca - wygrywając po drodze wszystkie mecze - może liczyć na 15,71 mln.

Program 2. kolejki, czwartek (29 października):

grupa A Fenerbahce Stambuł - Feyenoord Rotterdam (godz. 21.05) Manchester United - Zoria Ługańsk (21.05)

grupa B FC Astana - Young Boys Berno (17.00) Olympiakos Pireus - APOEL Nikozja (21.05)

grupa C FK Gabala - FSV Mainz 05 (17.00) AS St. Etienne - Anderlecht Bruksela (21.05)

grupa D Dundalk FC - Maccabi Tel Awiw (21.05) Zenit St. Petersburg - AZ Alkmaar (21.05)

grupa E AS Roma - Astra Giurgiu (21.05) Austria Wiedeń - Viktoria Pilzno (21.05)

grupa F KRC Genk - US Sassuolo (21.05) Athletic Bilbao - Rapid Wiedeń (21.05)

grupa G Ajax Amsterdam - Standard Liege (19.00) Celta Vigo - Panathinaikos Ateny (19.00)

grupa H KAA Gent - Konyaspor (19.00) Szachtar Donieck - SC Braga (19.00, we Lwowie)

grupa I Schalke 04 Gelsenkirchen - Red Bull Salzburg (19.00) FK Krasnodar - OGC Nice (19.00)

grupa J Fiorentina - Karabach Agdam (19.00) Slovan Liberec - PAOK Saloniki (19.00)

grupa K Hapoel Beer-Szewa - Southampton (19.00) Sparta Praga - Inter Mediolan (19.00)

grupa L Steaua Bukareszt - Villarreal (19.00) FC Zurich - Osmanlispor (19.00)