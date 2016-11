25-letni napastnik w czwartej minucie doliczonego czasu gry ustalił wynik meczu i praktycznie przypieczętował awans belgijskiej drużyny do 1/16 finału. Niepokonany Anderlecht z 11 pkt prowadzi w tabeli grupy C, a ekipa FK Gabala, której rezerwowym bramkarzem jest Dawid Pietrzkiewicz, z zerowym dorobkiem jest ostatnia. O godz. 21.05 AS St. Etienne, która ma osiem punktów, podejmie FSV Mainz (5 pkt).

W sumie 25-letni Teodorczyk, który jest wypożyczony do Anderlechtu z Dynama Kijów, w LE - łącznie z kwalifikacjami - uzyskał już siedem goli, a 11 kolejnych zdobył w belgijskiej ekstraklasie. Wpisał się także na listę strzelców w niedawnym pojedynku towarzyskim biało-czerwonych ze Słowenią (1:1).