Ajax to zespół, który chce dominować na boisku. My w takim samym stylu chcemy grać w ekstraklasie, dlatego wiemy jak to wygląda i jesteśmy na to przygotowani. Przecież w jesiennych spotkaniach Ligi Mistrzów rywalizowaliśmy z Realem Madryt, Borussią Dortmund czy Sportingiem Lizbona. Wiemy, że na europejskim poziomie trzeba być bardzo skoncentrowanym na zespołowości. To przynosi efekt – powiedział reprezentant Polski.

Mistrzowie Polski awansowali do 1/16 finału Ligi Europejskiej po tym jak jesienią zajęli trzecie miejsce w grupie F Ligi Mistrzów. Przede wszystkim zadecydowało o tym zwycięstwo ze Sportingiem Lizbona 1:0 w ostatniej kolejce.

Dla mnie to był komfort, że zimą mogłem przygotowywać się nie tylko do rywalizacji w ekstraklasie, ale również w Europie. To coś więcej niż gra na własnym podwórku. Każdy z nas do tego dąży. Taka świadomość napędza do dalszej pracy – powiedział Pazdan.

Obrońca reprezentacji Polski przyznał, że nie analizował jeszcze gry holenderskiego zespołu.

Nie lubię zbyt wcześnie wybiegać myślami do meczu. Wolę dzień przed spotkaniem skupić się na przeciwniku. Choć na pewno skorzystam z podpowiedzi naszych analityków – przyznał.

Przeciwko Ajaksowi nie będą mogli zagrać obrońcy Jakub Rzeźniczak (kontuzja) i Artur Jędrzejczyk (jesienią występował z FK Krasnodar w LE). Niepewny jest też występ Łukasza Brozia, który we wtorek wrócił do treningów po urazie.

Na pewno w obronie ważna jest stabilizacja w składzie. Jednak nic na to nie poradzimy. Musimy poradzić sobie w takim zestawieniu jakie mamy teraz do dyspozycji. Ważne, żeby ci co zagrają byli w pełni zdrowi i w dobrej formie fizycznej. Ciężko od razu po urazie wejść z marszu i dobrze zagrać. Czasami w ekstraklasie uda się ukryć gorszą dyspozycję, ale na poziomie europejskim rywal wykorzysta taką słabość – ocenił 29-letni stoper.

W sobotę „Wojskowi” pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 1:0 w pierwszej po przerwie zimowej kolejce ekstraklasy.

Największym pozytywem jest to, że było widać u nas determinację. Trzeba podkreślić, że w Gdyni zagraliśmy na ciężkim boisku. To spotkanie dało nam taki wewnętrzny spokój, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i to napawa optymizmem – zakończył Pazdan.

Mecz Legia Warszawa – Ajax Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europy odbędzie się w czwartek, początek o godz. 21.05.