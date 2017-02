Do kontrowersji doszło już w pierwszym kwadransie meczu na Łazienkowskiej. Na bramkę Arkadiusza Malarza mocno uderzył Davy Klaassen, a Polak zatrzymał piłkę - zdaniem sędziów - na linii. Holendrzy widzieli to inaczej.

Na telewizyjnych powtórkach dało się zobaczyć, że bramkarz Legii zatrzymał piłkę za linią - napisano w relacji na oficjalnej stronie Ajaksu.

Strzelec "gola-widmo" Klaassen swoje zastrzeżenia kierował przede wszystkim do dodatkowego sędziego, tzw. bramkowego, który obserwuje pole karne. Jego jedynym zadaniem jest patrzenie na tę linię... - skomentował.

Obrońca Legii Łukasz Broź nie chciał w definitywny sposób odnieść się do tej sytuacji.

Sędzia nie odgwizdał bramki, więc to dobrze dla nas. Pewnie trzeba byłoby to sprawdzić klatka po klatce, żeby zobaczyć dokładnie. Sędzia był akurat zasłonięty i nie mógł widzieć, czy piłka przekroczyła linię. Mnie wydawało się, że nie przeszła całym obwodem. Ale jeśli się mylę, to możemy mówić o szczęściu - powiedział z uśmiechem.