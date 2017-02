36-letni golkiper zapewnił, że ligowa przegrana nie będzie miała wpływu na postawę Legii w czwartkowym rewanżu w holenderskim zespołem. W Warszawie padł bezbramkowy remis.

Damy sobie radę. Gdybyśmy nie byli w stanie podnieść się po porażce, to powinniśmy dać sobie spokój z piłką. Trener Jacek Magiera powiedział nam w szatni, że nikt nie może spuszczać głowy, bo za trzy dni mamy bardzo ważny mecz. Do Amsterdamu lecimy po awans do kolejnej rundy - zapewnił Malarz.