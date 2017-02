Władze Legii Warszawa zmieniły zasady dystrybucji biletów w porównaniu do poprzednich meczów wyjazdowych w europejskich pucharach. Wcześniej stołeczny klub sprzedawał bilety na te spotkania także w kasach osobom, które znajdowały się bazie kibiców. Nie miał jednak kontroli nad tym, do kogo te bilety trafiły później.

Zmniejszyliśmy to ryzyko do minimum, ponieważ w momencie sprzedaży do kupującego trafia tylko voucher. Natomiast bilety kibice będą mogli odebrać już w Holandii, wedle przygotowanych wcześniej list – powiedział dyrektor Legii ds. mediów Seweryn Dmowski.